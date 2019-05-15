101 Год Жизни

Здравствуйте уважаемые посетители!

Данный сайт посвящен кратким инструкциям к лекарствам, показаниям к применению, противопоказаниям и побочным эффектам. Также здесь же будут размещаться ваши отзывы к лекарствам и оценки, насколько хорошо то или иное лекарство вам помогает.

Все мы знаем, что достижения современной медицины помогают нам жить, помогают лечиться и выздоравливать. Еще 100 лет назад не было лекарств в современном их понимании, были лишь народные средства. Жизнь людей тогда была короче, смертность — больше. Сейчас же, используя достижения медицины для нашего здоровья, мы можем меньше болеть, быстрее выздоравливать, дольше жить.

Конечно же, лекарства не являются панацеей от всех болезней. Мало того во многих случаях они служат для устранения лишь симптомов болезни, а не для лечения. Мы убеждены, что если вы заболели, то применять лекарства надо в самом крайнем случае. В первую очередь надо попробовать самостоятельно побороть болезнь, дать организму возможность устранить причину заболевания самостоятельно. Хотя здесь, конечно, надо оговориться, что это зависит от того, что это за болезнь — нельзя сравнивать насморк и рак, простую простуду и воспаление легких. Но в большинстве случаев наш организм может справиться с болезнью самостоятельно и надо ему давать эту возможность, иначе он совсем разленится и в дальнейшем будет требовать все больше и больше внимания к себе.

Здесь мы стараемся простым языком описать наше вИдение ситуации с лекарствами, болезнями и здоровьем человека. Все наши заметки готовятся и проходят проверку у профессиональных фармацевтов и врачей, все комментарии, которые вы будете оставлять будут модерироваться врачами. Мы понимаем, что касаемся очень деликатной темы — вашего здоровья и здоровья ваших близких. Это накладывает на нас дополнительную ответственность и мы постараемся не подвести ваше доверие.

Да, на сайте будет размещена реклама, но просим отнестись к ней с пониманием. Она позволяет нам развивать наш ресурс. И мы ни в коем случае не будем прибегать к каким-то скрытым рекламным технологиям, всю рекламу будем стараться держать на виду.

Надеемся также на вашу помощь в формировании содержания сайта. Нам очень важны ваши отзывы и ваш опыт применения тех или иных лекарств. Желаем вам крепкого здоровья и поменьше попадать на такие сайты, как наш, по нужде! 🙂